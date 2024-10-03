Дрони СБУ та Сил оборони атакували аеродром у Воронезькій області РФ – джерело

В ніч на 3 жовтня безпілотники Сил оборони відпрацювали по військовому аеродрому "Борісоглєбськ" у Воронезькій області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За даними джерела УП, вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального. З цього аеродрому ворог активно бомбить КАБами українські території.

Реклама:

Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борісоглєбська".

Що передувало: Російське Міноборони заявило про масовану атаку безпілотників у 4 регіонах – запевнялося, що було збито 113 дронів.