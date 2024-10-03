Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дрони СБУ та Сил оборони атакували аеродром у Воронезькій області РФ – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 жовтня 2024, 12:19
Дрони СБУ та Сил оборони атакували аеродром у Воронезькій області РФ – джерело
фото з російських соцмереж

В ніч на 3 жовтня безпілотники Сил оборони відпрацювали по військовому аеродрому "Борісоглєбськ" у Воронезькій області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За даними джерела УП, вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального. З цього аеродрому ворог активно бомбить КАБами українські території.

Реклама:

Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борісоглєбська".

Що передувало: Російське Міноборони заявило про масовану атаку безпілотників у 4 регіонах – запевнялося, що було збито 113 дронів.

безпілотникиСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині

Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США

Російські виробники та зрадники: Зеленський ввів в дію нові санкції

WP: Гарріс просила Зеленського обрати наступника, якщо його вб’ють або захоплять у полон

Байден відклав поїздку на "Рамштайн" у Німеччині

Усі новини...
безпілотники
Росіяни заявили про масовану атаку на РФ: кажуть, нібито збили 113 дронів
ППО уразила вночі близько півтора десятка дронів, які атакували Київ – КМВА
Україна нарощує виробництво озброєння, але потребує значної західної допомоги – ISW
Останні новини
08:51
Ситуація на фронті складна, росіяни атакують безупинно – Генштаб
08:40
ЗМІ: Байден хоче обговорити з прем’єром Ізраїлю можливу відповідь на ракетну атаку Ірану
08:22
Захисники вночі збили 21 ударний БпЛА, один – повернувся в РФ
08:16
Блінкен теж скасував візит на "Рамштайн": у Держдепі кажуть, що через ураган
08:15
інтерв'юГлава Агенції оборонних закупівель Безрукова про боротьбу з посередниками, українську зброю та скандал із об'єднанням відомств
07:52
ЗСУ знешкодили ще 1 150 загарбників та 19 артсистем
07:22
Окупанти заявили про атаку БпЛа: кажуть, збили над Росією 34 дрони і ще 13 над Азовським морем
06:37
ВМС вночі знищили 4 "Шахеди" на півдні
06:25
Рада позбавила Держпраці частини повноважень
05:26
Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: