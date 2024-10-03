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У Білорусі над містом в Гомельській області вибухнув "Шахед" – Гаюн

Анастасія ПроцЧетвер, 3 жовтня 2024, 18:51
У Білорусі над містом в Гомельській області вибухнув Шахед – Гаюн
ФОТО: БЕЛАРУСКІ ГАЮН

"Шахед", який вранці 3 жовтня під час повітряної атаки Росії на Україну зайшов на територію Білорусі, вибухнув там у Калинковичах Гомельської області.

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними аналітиків близько 5 ранку жителі Калинковичів, Гомельської області, почули потужний вибух. Інформацію про це підтвердили кілька незалежних джерел, вказавши, що вибух стався о 04:55.

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Ще раніше, о 04:43, було зафіксовано проліт дрону-камікадзе типу "Шахед" у повітряному просторі Білорусі. Дрон рухався в напрямку та його рух у напрямку Мозиря і Наровлі. Зважаючи на відстань між населеними пунктами та середню швидкість польоту дрона (близько 200 км/год), аналітична спільнота "Беларускі Гаюн" дійшла висновку, що це був той самий "Шахед".

Дослівно: "На підставі вищесказаного, "Беларускі Гаюн" робить висновок, що сьогодні о 04:55 у Калинковичах вибухнув дрон-камікадзе типу "Шахед". Здетонував він самостійно чи був збитий силами ППО - невідомо.

Також зазначимо, що станом на 17:30, жодної інформації від МО або МНС РБ щодо вищеописаного випадку не надійшло".

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Передісторія:

  • 3 жовтня "Беларускі Гаюн" писав, що три "Шахеди" залетіли на територію Білорусі, де якраз пролітає самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на вертольоті.
  • Влада України вранці 3 жовтня оголосила повітряну тривогу у північних областях через загрозу застосування "Шахедів". 

БілорусьШахед
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