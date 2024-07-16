"Шахед" вибухнув за 55 км від Бобруйська в Білорусі – Гаюн

"Шахед", який вранці 16 липня зайшов на територію Білорусі, вибухнув там у Жовтневому районі Гомельської області.

Джерело: аналітичний проєкт "Белоруські Гаюн"

Деталі: За даними "Белоруські Гаюн", "Шахед" упав за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.

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Крім того, аналітики стверджують, що під час падіння стався вибух дрону-камікадзе, що підтверджує: "Шахеди", які залітають на територію Білорусі, не "навчальні" чи "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту.

Що передувало:

16 липня два російські "Шахеди", які запустили окупанти, полетіли на територію Білорусі. Один з них пролетів понад 300 км.