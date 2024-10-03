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Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Анастасія ПроцЧетвер, 3 жовтня 2024, 20:02
Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марк Рютте посилення ППО, членство України в НАТО та закликав до спільного захисту неба, як в Ізраїлі.

Джерело: звернення Зеленського 3 жовтня

Пряма мова: "Всім нам у Європі однаково це потрібно – Україна в Альянсі. І не лише заради більшої спільної сили, не лише тому, що це просто справедливо та заслужено для українців, а ще й тому, що тільки завдяки повній інтеграції України – чіткому нашому положенню у Євроатлантиці – можна надійно прибрати стару й злочинну російську спокусу ламати порядок життя у Європі. Геополітична визначеність для України та для всієї Європи є надзвичайною цінністю. Саме це – надійний фундамент миру, коли немає жодного недостатньо захищеного місця в безпековій архітектурі Європи".

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Деталі: Також президент наголосив на важливості протиповітряної оборони для України напередодні зими, а також на прогресі у спільному збиванні російських ракет і дронів.

Крім цього, Зеленський зазначив, що Україна може впровадити системи протиповітряної оборони, подібних до тих, що діють наразі в Ізраїлі.

"Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки в небі України, і зокрема поруч із кордонами НАТО – наших сусідів, – є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Те, що працює в небі Близького Сходу й допомагає обороні Ізраїлю, може працювати та в небі нашої частини Європи – в Україні, так само допомагаючи рятувати життя. Є спеціальні технічні рішення, є  цілком дієва тактика", – додав президент.

Зеленський
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