Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Журналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Євген КізіловЧетвер, 3 жовтня 2024, 20:35
Журналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук
Артем Дмитрук. Фото з його фейсбук-сторінки

Журналісти проєкту Bihus.Info за допомогою соцмереж встановили, де саме в центрі Лондона мешкає нардеп Артем Дмитрук, який у серпні втік з України. Також вони дізналися, що він там міняє спортзали і облаштовує нове житло.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Як з'ясувалося, виїзд Дмитрука міг бути не спонтанним, а ретельно і давно продуманим. Адже в інстаграмі дружини Лондон регулярно з’являвся і у 2022-му, і у 2023-му році, коли вона їздила туди разом з дітьми.

Реклама:

Під час цих візитів родина найімовірніше мешкала в одному і тому ж районі – Bermondsey. Тут же дружина з дітьми "засвітилися" вже в липні 2024 року – за місяць до втечі нардепа. І звідси ж дружина Дмитрука постила фотографії на початку вересня, вже після того, як вони всі виїхали.

 
Район Bermondsey, де Дмитрук з родиною жив і качався спочатку. Фото: Google Maps

Наприкінці вересня родина нардепа-втікача змінила місце проживання. Судячи зі сторіз самого Дмитрука в Instagram, вони гуляють з дітьми в парку Battersey, в однойменному районі. Зовсім поруч знаходиться і спортзал, звідки Дмитрук тепер постить свої вправи зі штангою.

 
Дмитрук у спортзалі в центрі Лондона. Фото: Bihus.Info із соцмереж

Дружина ж нардепа опублікувала світлину з прогулянки з донькою, завдяки якій вдалося встановити локацію – двір нового і дорогого житлового комплексу Vista Chelsea Bridge, що якраз розташований між парком Battersea і спортзалом Дмитрука. Інші сторіз показують, що родина облаштовує свій побут в новій квартирі і навіть замовляють з України продукти.

РЕКЛАМА:
 
Район Battersey, куди сім'я Дмитрука переїхала пізніше. Фото: Google Maps

Журналісти звертають увагу, що ця інформація дисонує з заявами Дмитрука про те, що виїзд був спішним і за ним з родиною полюють та хочуть вбити.

Що передувало:

  • 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
  • Генпрокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив Дмитруку про підозру в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
  • Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому "погрожують і переслідують через переконання". 29 серпня Дмитрука оголосили у розшук. 2 вересня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили Дмитрука через державний кордон до Придністров’я.
  • Також Дмитрук заявив, що його затримували правоохоронці в Лондоні, але відпустили.
  • Офіс генпрокурора заявив, що встановив місцезнаходження народного депутата Артема Дмитрука та готує матеріали для його екстрадиції.

Читайте також У пошуках втраченого Дмитрука. Хто і як допоміг нардепу втекти з країни?

Верховна Радакордонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині

Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США

Російські виробники та зрадники: Зеленський ввів в дію нові санкції

WP: Гарріс просила Зеленського обрати наступника, якщо його вб’ють або захоплять у полон

Байден відклав поїздку на "Рамштайн" у Німеччині

Усі новини...
Верховна Рада
Офіс генпрокурора каже, що знайшов нардепа Дмитрука та готує його екстрадицію
Нардеп Дмитрук заявив, що його затримували правоохоронці в Британії
Bihus.Info знайшли у кількох депутатів незадекларовані люксові автівки
Останні новини
09:29
Приватбанк обрав нового голову правління
09:24
Шольц: Перевірки на кордонах Німеччини триватимуть ще дуже довго
09:21
Атака дронів: на Одещині травмовані 5 людей, пошкоджена 9-поверхівка
09:11
Вірменія відмовилась підписувати заяви СНД на саміті в Росії
09:07
Росіяни атакували Полтавщину балістикою – пошкодили промисловий об’єкт
09:00
Президентка Єврокомісії їде до Молдови
08:51
Ситуація на фронті складна, росіяни атакують безупинно – Генштаб
08:40
ЗМІ: Байден хоче обговорити з прем’єром Ізраїлю можливу відповідь на ракетну атаку Ірану
08:22
Захисники вночі збили 21 ударний БпЛА, один – повернувся в РФ
08:16
Блінкен теж скасував візит на "Рамштайн": у Держдепі кажуть, що через ураган
Усі новини...
Реклама:
Реклама: