Журналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Журналісти проєкту Bihus.Info за допомогою соцмереж встановили, де саме в центрі Лондона мешкає нардеп Артем Дмитрук, який у серпні втік з України. Також вони дізналися, що він там міняє спортзали і облаштовує нове житло.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Як з'ясувалося, виїзд Дмитрука міг бути не спонтанним, а ретельно і давно продуманим. Адже в інстаграмі дружини Лондон регулярно з’являвся і у 2022-му, і у 2023-му році, коли вона їздила туди разом з дітьми.

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Під час цих візитів родина найімовірніше мешкала в одному і тому ж районі – Bermondsey. Тут же дружина з дітьми "засвітилися" вже в липні 2024 року – за місяць до втечі нардепа. І звідси ж дружина Дмитрука постила фотографії на початку вересня, вже після того, як вони всі виїхали.

Район Bermondsey, де Дмитрук з родиною жив і качався спочатку. Фото: Google Maps

Наприкінці вересня родина нардепа-втікача змінила місце проживання. Судячи зі сторіз самого Дмитрука в Instagram, вони гуляють з дітьми в парку Battersey, в однойменному районі. Зовсім поруч знаходиться і спортзал, звідки Дмитрук тепер постить свої вправи зі штангою.

Дмитрук у спортзалі в центрі Лондона. Фото: Bihus.Info із соцмереж

Дружина ж нардепа опублікувала світлину з прогулянки з донькою, завдяки якій вдалося встановити локацію – двір нового і дорогого житлового комплексу Vista Chelsea Bridge, що якраз розташований між парком Battersea і спортзалом Дмитрука. Інші сторіз показують, що родина облаштовує свій побут в новій квартирі і навіть замовляють з України продукти.

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Район Battersey, куди сім'я Дмитрука переїхала пізніше. Фото: Google Maps

Журналісти звертають увагу, що ця інформація дисонує з заявами Дмитрука про те, що виїзд був спішним і за ним з родиною полюють та хочуть вбити.

Що передувало:

25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.

Генпрокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив Дмитруку про підозру в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому "погрожують і переслідують через переконання". 29 серпня Дмитрука оголосили у розшук. 2 вересня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили Дмитрука через державний кордон до Придністров’я.

Також Дмитрук заявив, що його затримували правоохоронці в Лондоні, але відпустили.

Офіс генпрокурора заявив, що встановив місцезнаходження народного депутата Артема Дмитрука та готує матеріали для його екстрадиції.

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