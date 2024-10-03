Журналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук
Журналісти проєкту Bihus.Info за допомогою соцмереж встановили, де саме в центрі Лондона мешкає нардеп Артем Дмитрук, який у серпні втік з України. Також вони дізналися, що він там міняє спортзали і облаштовує нове житло.
Джерело: Bihus.Info
Деталі: Як з'ясувалося, виїзд Дмитрука міг бути не спонтанним, а ретельно і давно продуманим. Адже в інстаграмі дружини Лондон регулярно з’являвся і у 2022-му, і у 2023-му році, коли вона їздила туди разом з дітьми.
Під час цих візитів родина найімовірніше мешкала в одному і тому ж районі – Bermondsey. Тут же дружина з дітьми "засвітилися" вже в липні 2024 року – за місяць до втечі нардепа. І звідси ж дружина Дмитрука постила фотографії на початку вересня, вже після того, як вони всі виїхали.
Наприкінці вересня родина нардепа-втікача змінила місце проживання. Судячи зі сторіз самого Дмитрука в Instagram, вони гуляють з дітьми в парку Battersey, в однойменному районі. Зовсім поруч знаходиться і спортзал, звідки Дмитрук тепер постить свої вправи зі штангою.
Дружина ж нардепа опублікувала світлину з прогулянки з донькою, завдяки якій вдалося встановити локацію – двір нового і дорогого житлового комплексу Vista Chelsea Bridge, що якраз розташований між парком Battersea і спортзалом Дмитрука. Інші сторіз показують, що родина облаштовує свій побут в новій квартирі і навіть замовляють з України продукти.
Журналісти звертають увагу, що ця інформація дисонує з заявами Дмитрука про те, що виїзд був спішним і за ним з родиною полюють та хочуть вбити.
Що передувало:
- 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
- Генпрокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив Дмитруку про підозру в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому "погрожують і переслідують через переконання". 29 серпня Дмитрука оголосили у розшук. 2 вересня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили Дмитрука через державний кордон до Придністров’я.
- Також Дмитрук заявив, що його затримували правоохоронці в Лондоні, але відпустили.
- Офіс генпрокурора заявив, що встановив місцезнаходження народного депутата Артема Дмитрука та готує матеріали для його екстрадиції.
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