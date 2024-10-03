Російський дрон атакував Харківщину: постраждали двоє місцевих 

Внаслідок удару російського безпілотника по селу Токарівка Харківської області зазнали поранень 62-річна жінка та 67-річний чоловік.

Джерело: начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко

Пряма мова: "У Токарівці ворожий дрон атакував місцевих мешканців. Близько 18:00 внаслідок скидання двох гранат з ворожого дрону поранення отримали 62-річна жінка та 67-річний чоловік".

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Деталі: Повідомляється, що жінка отримала уламкове ураження двох гомілок та поранення верхньої лівої кисті. У чоловіка поранення обох ніг, рук та грудної клітини. Їх ушпиталили. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

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