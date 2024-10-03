Російський дрон атакував Харківщину: постраждали двоє місцевих
Четвер, 3 жовтня 2024, 21:54
Внаслідок удару російського безпілотника по селу Токарівка Харківської області зазнали поранень 62-річна жінка та 67-річний чоловік.
Джерело: начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко
Пряма мова: "У Токарівці ворожий дрон атакував місцевих мешканців. Близько 18:00 внаслідок скидання двох гранат з ворожого дрону поранення отримали 62-річна жінка та 67-річний чоловік".
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Деталі: Повідомляється, що жінка отримала уламкове ураження двох гомілок та поранення верхньої лівої кисті. У чоловіка поранення обох ніг, рук та грудної клітини. Їх ушпиталили. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.
Передісторія:
- 3 жовтня в Куп’янську на Харківщині російські військові завдали удару дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту, на якій перебували люди, внаслідок чого двоє людей дістали поранення.