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Російський дрон атакував Херсонщину: постраждали двоє місцевих жителів

"Українська правда", Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 вересня 2024, 10:57
Російський дрон атакував Херсонщину: постраждали двоє місцевих жителів
Фото: Getty Images

Внаслідок удару російського безпілотника по селу Велетенське постраждали двоє місцевих жителів, яких госпіталізували з травмами.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація в соцмережах

Деталі: Вранці 13 вересня російський БПЛА атакував село Велетенське Херсонської області. Внаслідок скидання вибухівки постраждали 75-річна жінка та 60-річний чоловік, які перебували на вулиці під час удару. 

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За попередніми даними, постраждалі отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення кінцівок. Обох потерпілих доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу.

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Передісторія:

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Херсонська областьбезпілотникижертвивійна
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