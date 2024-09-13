Російський дрон атакував Херсонщину: постраждали двоє місцевих жителів
П'ятниця, 13 вересня 2024, 10:57
Внаслідок удару російського безпілотника по селу Велетенське постраждали двоє місцевих жителів, яких госпіталізували з травмами.
Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація в соцмережах
Деталі: Вранці 13 вересня російський БПЛА атакував село Велетенське Херсонської області. Внаслідок скидання вибухівки постраждали 75-річна жінка та 60-річний чоловік, які перебували на вулиці під час удару.
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За попередніми даними, постраждалі отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення кінцівок. Обох потерпілих доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу.
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Передісторія:
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- Херсонщина перебуває під постійними дроновими атаками окупантів. Так, 10 вересня внаслідок скидання російськими військами вибухівки на дах автомобіля в передмісті Херсона поранень зазнав 55-річний чоловік.
- Того ж дня російські війська атакували зупинку громадського транспорту в Херсоні, скинувши на неї вибухівку з дрона, коли там перебував 65-річний чоловік.