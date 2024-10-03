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Масові протести у Відні: жителі виступили проти ультраправої партії

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 3 жовтня 2024, 22:19
Масові протести у Відні: жителі виступили проти ультраправої партії
Ілюстративне фото: Getty Images

3 жовтня тисячі людей вийшли на вулиці Відня та взяли участь у протесті проти Австрійської партії свободи (FPÖ), яка вперше перемогла на виборах і може повернутися в уряд.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PULS 24

Деталі: За словами організаторів, від 15 до 17 тисяч людей зібралися на вулиці Рінгштрассе, після чого вирушили до будівлі парламенту Австрії.

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Учасники протесту тримали плакати з написами "Голосування за FPÖ – це 1940 рік" та "Ненависть – це не думка".

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"FPÖ є проблемою безпеки для Австрії, зокрема й на міжнародному рівні", – сказав співорганізатор маршу Марті Губер в інтерв'ю PULS 24.

Традицію четвергових демонстрацій проти ультраправих в Австрії запровадили у 2000 році. Тоді після інавгурації першої коаліції Австрійської партії свободи та консервативної Австрійської народної партії зібрались понад 150 тисяч людей.

Через 18 років протести відродились під гаслом "Знову четвер", коли було затверджено уряд на чолі з Себастьяном Курцем та віцеканцлером від ультраправих Гайнцом-Крістіаном Штрахе.

Нагадаємо:

  • Ультраправа проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах у неділю, 29 вересня, здобувши близько 29% голосів.
  • Переговори між партіями про формування коаліції мають стартувати у п'ятницю, і лідер консерваторів і канцлер Карл Негаммер не виключав, що ультраправі можуть увійти в новий уряд.

Більше про вибори в Австрії – у статті: Австрія захиталася: чому тріумф ультраправих поки не став катастрофою для України.

Австрія
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