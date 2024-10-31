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Сікорський сподівається, що Польщі дозволять збивати російські ракети над Україною

Олег Павлюк, Іван Д'яконовЧетвер, 31 жовтня 2024, 18:38
Сікорський сподівається, що Польщі дозволять збивати російські ракети над Україною
Павло Вронський. Фото. МЗС Польщі

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський сподівається, що в НАТО дадуть дозвіл Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону для збиття російських ракет, які летять над Україною та можуть загрожувати їй.

Джерело: його позицію в коментарі Укрінформу уточнив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає "Європейська правда"

Деталі: Вронський нагадав, що глава польської дипломатії вже виступав за залучення сил НАТО до збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі над українською територією, і "неодноразово наражався на критику всередині НАТО".

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"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції", – додав речник.

Передісторія:

  • Напередодні стало відомо, що двопартійна група законодавців США звернулась до президента Джо Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною, аби збивати російські ракети.
  • Сам Сікорський прокоментував це так: "Приємно, коли й республіканці, й демократи підтримують польську пропозицію".
  • Попри заклики України США раніше відмовлялись обговорювати збиття російських ракет над її територією.

ППОПольщаУкраїна
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