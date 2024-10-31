Сікорський сподівається, що Польщі дозволять збивати російські ракети над Україною
Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський сподівається, що в НАТО дадуть дозвіл Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону для збиття російських ракет, які летять над Україною та можуть загрожувати їй.
Джерело: його позицію в коментарі Укрінформу уточнив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає "Європейська правда"
Деталі: Вронський нагадав, що глава польської дипломатії вже виступав за залучення сил НАТО до збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі над українською територією, і "неодноразово наражався на критику всередині НАТО".
"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції", – додав речник.
Передісторія:
- Напередодні стало відомо, що двопартійна група законодавців США звернулась до президента Джо Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною, аби збивати російські ракети.
- Сам Сікорський прокоментував це так: "Приємно, коли й республіканці, й демократи підтримують польську пропозицію".
- Попри заклики України США раніше відмовлялись обговорювати збиття російських ракет над її територією.