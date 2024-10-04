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Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

Олена ІвашківП'ятниця, 4 жовтня 2024, 06:12
Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це втягнення у війну
Пентагон, фото: Вікіпедія

НАТО не буде перехоплювати ракети та безпілотники над Україною так, як робить це над Ізраїлем, бо це "два дуже різні ландшафти і поля бою" і це було б "втягненням нас у війну".

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, сайт Пентагону 

Пряма мова: "Ми говоримо про два дуже різні ландшафти і поля бою. Президент на самому початку, коли Росія вторглася в Україну, доручив цьому департаменту забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою".

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Деталі: Речниця Пентагону підкреслила, що Україна дуже успішно використовує засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвойовувати свою територію. 

Вона також повідомила про розмову очільника Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони України Рустемом Умєровим: щоб отримати останню інформацію з поля бою, щоб краще зрозуміти, які ще сили і засоби можуть знадобитися Україні.

Сінгх підкреслила, що президент США Джо Байден взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не вступають в Україну, але підтримують Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію.

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На запитання, чи влучання про цілях з польської чи румунської території теж б вважалося вторгненням, Сінг підтвердила, що "це було б втягненням нас у війну в інший спосіб". 

Вона також зауважила, що Україна "змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі". 

І додала, що США продовжуватимуть надавати Україні необхідну для цього підтримку.

Нагадаємо: 

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