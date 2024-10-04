У Пермському краї РФ вирує пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 07:29
Уночі 4 жовтня в Пермському краї Росії спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів – вогонь охопив ємності з паливом.
Джерело: МНС РФ у Telegram
Дослівно МНС: "У промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів. Вогонь охопив ємності з паливом".
Реклама:
Деталі: Причину загоряння не називають.
Повідомляють, що пожежу локалізували, триває гасіння.
На місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки.
РЕКЛАМА:
У Пермському краї РФ вирує пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів. Відео з Telegram МНС РФ pic.twitter.com/2nrp2osUpT— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 4, 2024
МНС РФ запевняє, що постраждалих немає.
Передісторія:
- У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.