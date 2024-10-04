Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Пермському краї РФ вирує пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів

Ірина БалачукП'ятниця, 4 жовтня 2024, 07:29
У Пермському краї РФ вирує пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів
Скриншот з відео

Уночі 4 жовтня в Пермському краї Росії спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів – вогонь охопив ємності з паливом.

Джерело: МНС РФ у Telegram

Дослівно МНС: "У промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів. Вогонь охопив ємності з паливом".

Реклама:

Деталі: Причину загоряння не називають. 

Повідомляють, що пожежу локалізували, триває гасіння.  

 
Скриншот з відео

На місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки.

РЕКЛАМА:

МНС РФ запевняє, що постраждалих немає.

Передісторія:

Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нобелівська премія 2024: оголосили лауреатів з фізики

Польські фермери знову готуються блокувати рух на кордоні з Україною

оновлюється Росіяни ударили по Харкову: 21 поранений, є руйнування інфраструктури, під завалами люди

Ворог обстріляв енергооб'єкти у семи областях – Міненерго

В Україні порушили справу проти режисерки пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

Росія зацікавлена в перемозі Трампа на виборах, Іран – в Гарріс – розвідка США

Усі новини...
Росія
Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст
ЗСУ відмінусували ще 1 230 окупантів за добу
У Воронезькій області Росії горить нафтобаза: атакував безпілотник
Останні новини
13:59
легка атлетикаМагучіх: У мене в планах ще дві Олімпіади
13:57
У Міноборони відреагували на скандал з неїстівними консервами в ЗСУ
13:56
Прибирав сміття. Працівник голландського музею викинув експонат, подібний до пивних банок
13:47
У Німеччині розслідують продаж розкішних авто в РФ попри санкції
13:40
мапаВ найближчі дні буде тепло і сухо, а далі прийде похолодання
13:36
Боррель: Гібридні дестабілізаційні дії Росії не завадять нашій підтримці України
13:30
У Києві через підтоплення переходу закрили станцію метро
13:30
ЄС затвердив новий санкційний режим проти РФ за дестабілізацію за кордоном
13:30
"Не бачу, перед ким треба вибачатися": у Києві тренерка з танців відмовилася спілкуватися українською
13:29
Уряд спрямував 86 мільйонів євро на захист енергетичних об'єктів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: