Уночі 4 жовтня в Пермському краї Росії спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів – вогонь охопив ємності з паливом.

Джерело: МНС РФ у Telegram

Дослівно МНС: "У промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів. Вогонь охопив ємності з паливом".

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Деталі: Причину загоряння не називають.

Повідомляють, що пожежу локалізували, триває гасіння.

Скриншот з відео

На місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки.

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У Пермському краї РФ вирує пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів. Відео з Telegram МНС РФ pic.twitter.com/2nrp2osUpT — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 4, 2024

МНС РФ запевняє, що постраждалих немає.

Передісторія: