На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина, ще двоє постраждали

У результаті російського обстрілу у ніч на 4 жовтня Білозерки Херсонської області загинув чоловік, ще двоє людей зазнали поранень.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська ОВА

Пряма мова Прокудіна: "Вночі російська армія з артилерії вдарила по Білозерці. На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1995 року народження".

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Деталі: Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

фото: Херсонська оВа

Згодом в Херсонській обласній військовій адміністрації додали, що до лікарні звернулися двоє постраждалих через нічний російський обстріл Білозерки.

Зазначається, що у 58-річної жінки й 61-річного чоловіка – вибухові травми та струс головного мозку. Їх ушпиталили. На момент атаки потерпілі перебували у будинку, на подвірʼя якого "прилетів" ворожий снаряд.

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фото: Херсонська оВа

Крім того, окупанти пошкодили щонайменше три житлові будинки у селищі, ще один – повністю зруйновано.

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