Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина, ще двоє постраждали

Анастасія ПроцП'ятниця, 4 жовтня 2024, 10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина, ще двоє постраждали
Фото: Херсонська ОВА

У результаті російського обстрілу у ніч на 4 жовтня Білозерки Херсонської області загинув чоловік, ще двоє людей зазнали поранень.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська ОВА

Пряма мова Прокудіна: "Вночі російська армія з артилерії вдарила по Білозерці. На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1995 року народження".

Реклама:

Деталі: Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

 
фото: Херсонська оВа

Згодом в Херсонській обласній військовій адміністрації додали, що до лікарні звернулися двоє постраждалих через нічний російський обстріл Білозерки. 

Зазначається, що у 58-річної жінки й 61-річного чоловіка – вибухові травми та струс головного мозку. Їх ушпиталили. На момент атаки потерпілі перебували у будинку, на подвірʼя якого "прилетів" ворожий снаряд.

РЕКЛАМА:
 
фото: Херсонська оВа

Крім того, окупанти пошкодили щонайменше три житлові будинки у селищі, ще один – повністю зруйновано.

Передісторія: 

  • Російські війська вранці 1 жовтня вдарили з артилерії по зупинці громадського транспорту та одному з ринків у Херсоні, у результаті чого загинули 6 людей, ще 6 – поранені. 

Херсонська областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти на Херсонщині оголосили призов чоловіків до російської армії
Росіяни атакували маршрутний автобус в Антонівці: є загибла
Підняла небезпечний предмет біля зупинки – на Херсонщині важко поранена жінка і постраждав чоловік
Останні новини
13:52
"10 сторінок маячні". Леся Гасиджак прокоментувала рішення суду у позові про цькування
13:44
Прем’єр Словаччини назвав журналістів "кровожерливими виродками", яких треба приборкати
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: