На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина, ще двоє постраждали
У результаті російського обстрілу у ніч на 4 жовтня Білозерки Херсонської області загинув чоловік, ще двоє людей зазнали поранень.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська ОВА
Пряма мова Прокудіна: "Вночі російська армія з артилерії вдарила по Білозерці. На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1995 року народження".
Деталі: Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблого.
Згодом в Херсонській обласній військовій адміністрації додали, що до лікарні звернулися двоє постраждалих через нічний російський обстріл Білозерки.
Зазначається, що у 58-річної жінки й 61-річного чоловіка – вибухові травми та струс головного мозку. Їх ушпиталили. На момент атаки потерпілі перебували у будинку, на подвірʼя якого "прилетів" ворожий снаряд.
Крім того, окупанти пошкодили щонайменше три житлові будинки у селищі, ще один – повністю зруйновано.
Передісторія:
- Російські війська вранці 1 жовтня вдарили з артилерії по зупинці громадського транспорту та одному з ринків у Херсоні, у результаті чого загинули 6 людей, ще 6 – поранені.