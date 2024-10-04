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У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області РФ

Анастасія ПроцП'ятниця, 4 жовтня 2024, 10:35
У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Сили оборони України атакували базу пально-мастильних матеріалів "Аннанафтопродукт" у Воронезькій області РФ. Внаслідок влучання в один із резервуарів розпочалася пожежа.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ 

Дослівно: "В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання".

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Деталі: Повідомляється, що операцію успішно виконали сили та засоби Служби безпеки України у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони. Наразі триває уточнення результатів ураження.

Передісторія:

  • Вночі губернатор Воронезької області Олександр Гусєв написав, що у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.

ГенштабРосія
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