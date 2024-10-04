У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області РФ
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 10:35
Сили оборони України атакували базу пально-мастильних матеріалів "Аннанафтопродукт" у Воронезькій області РФ. Внаслідок влучання в один із резервуарів розпочалася пожежа.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Дослівно: "В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання".
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що операцію успішно виконали сили та засоби Служби безпеки України у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони. Наразі триває уточнення результатів ураження.
Передісторія:
- Вночі губернатор Воронезької області Олександр Гусєв написав, що у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.