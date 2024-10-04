Посол Швейцарії пояснив, чому його країна була на зустрічі Китаю і Бразилії щодо "плану миру в Україні"

Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн заявив, його країна була присутня на зустрічі Китаю і Бразилії щодо "плану миру в Україні" як спостерігач, жодних комюніке не підписувала, і що загалом її позиція щодо мирного врегулювання російсько-української війни не змінилася.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю посла агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Бауманна: "Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції".

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Деталі: Він наголосив, що позиція Швейцарії "залишається абсолютно чіткою: будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут ООН і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України".

Але посол додав, що, на думку Швейцарії, варто розглядати всі мирні плани, які поважають згадані основоположні принципи.

"І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української Формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН", – сказав Бауманн.

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Посол пояснив, що саме тому МЗС Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій Китаєм і Бразилією.

"Але позиція Швейцарії не змінилася. І нічого не повинно вирішуватися про Україну без України", – підсумував дипломат.

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