Посол Швейцарії пояснив, чому його країна була на зустрічі Китаю і Бразилії щодо "плану миру в Україні"
Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн заявив, його країна була присутня на зустрічі Китаю і Бразилії щодо "плану миру в Україні" як спостерігач, жодних комюніке не підписувала, і що загалом її позиція щодо мирного врегулювання російсько-української війни не змінилася.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю посла агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Бауманна: "Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції".
Деталі: Він наголосив, що позиція Швейцарії "залишається абсолютно чіткою: будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут ООН і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України".
Але посол додав, що, на думку Швейцарії, варто розглядати всі мирні плани, які поважають згадані основоположні принципи.
"І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української Формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН", – сказав Бауманн.
Посол пояснив, що саме тому МЗС Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій Китаєм і Бразилією.
"Але позиція Швейцарії не змінилася. І нічого не повинно вирішуватися про Україну без України", – підсумував дипломат.
Передісторія:
- Раніше стало відомо, що у Швейцарії заявили про підтримку так званої мирної ініціативи Китаю та Бразилії щодо України.
- Про підтримку китайсько-бразильської ініціативи серед європейських країн також заявила Угорщина.
- Після цього у МЗС висловили розчарування інформацією про те, що Швейцарія підтримала так звану мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо України, попри те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та немає прямої згадки про територіальну цілісність України.
- Президент Володимир Зеленський раніше назвав китайсько-бразильську пропозицію "деструктивною", передусім тому, що її не обговорювали з Україною.