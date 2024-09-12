Зеленський назвав китайсько-бразильську ініціативу щодо закінчення війни "деструктивною"

Президент України Володимир Зеленський назвав деструктивною китайсько-бразильську пропозицію щодо завершення війни, оскільки це просто політична заява, яка не обговорювалася з Україною.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю бразильському виданню Metrópoles

Деталі: Президент України розповів, що пропозиції "просто політичного примирення" із Росією не зовсім зрозумілі.

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Пряма мова: "Примирення чого? Що значить просто сісти і поговорити? (із Володимиром Путіним – ред.). Він вбивця… Він повинен робити кроки, показувати, що він хоче закінчення війни. Не можна казати просто, що ми повинні робити кроки один одному на зустріч. Що за "один одному"?. Він зайшов, убив людей, захопив територію, а тепер Лула каже давайте хай вони поговорять".

"Якщо би Лула підтримував нас, то він допоміг би зупинити війну. І ще більше була б підтримка такої великої країни як Бразилія, яка має окремий вплив, дуже великий. У нас війна з Росією. Ви підтримуєте війну, або не підтримуєте війну. Якщо не підтримуєте, то допоможіть нам зупинити Росію… Який компроміс? Просто віддати свою землю, забути, що вони вбивають наших людей? В чому компроміс? Це просто неприйнятні речі.. Тому я вважаю, що це деструктивно".

Деталі: Зеленський прямо сказав, що китайсько-бразильська пропозиція це "також деструктивно".

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Пряма мова: "Це просто політична заява. Я казав Лулі, ми передавали китайській стороні – давайте разом сідати. Давайте разом розмовляти. Ми вам не вороги, і ви нам не вороги. До чого ви раптом вирішили, що ви маєте приймати сторону Росії, або бути десь посередині. Чому ви повинні бути десь посередині? Що це за погляд? Посередині чого?... Ми воюємо на нашій землі. Ви повинні зупинити руских, повинні показати, що ви сильні країни.

Як можна пропонувати, нічого нас не запитавши? А Росія включається і каже, що підтримує китайсько-бразильську ініціативу. Для чого цей театр? Тобто, ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули її і кажете "давайте таку ініціативу". Це точно не про справедливість, не про цінності, точно без поваги до України, точно без поваги до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай і Бразилія".

Що цьому передувало:

Наприкінці травня 2024 року, уряди Бразилії та КНР запропонували спільний план з шести пунктів:

В першому йдеться про те, що Україна і Росія повинні "дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: не розширювати поле бою, не допускати ескалації бойових дій і не провокувати жодну зі сторін".

Передісторія: