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Оксамитовий сезон "бавовни" СБУ: на нафтобазі у Воронезькій області РФ було 20 резервуарів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 жовтня 2024, 14:25
Оксамитовий сезон бавовни СБУ: на нафтобазі у Воронезькій області РФ було 20 резервуарів
скриншот вибуху з російських соцмереж

На нафтобазі у Воронезькій області РФ, ураженій українськими дронами 4 жовтня, розміщувалося 20 резервуарів з паливом.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: Як відомо, дрони СБУ разом із Силами оборони в ніч на п'ятницю відпрацювали по нафтобазі "Аннанефтепродукт" біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ. За словами джерела УП, там розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

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Наш співрозмовник зазначає, що в районі бази активно, але безуспішно працювала ворожа ППО. Місцеві мешканці писали про п’ять потужних прильотів дронів, після яких розпочалась сильна пожежа.

Пряма мова: "Окрім активної роботи по російських аеродромах, складах із ракетами та КАБами, СБУ не забуває і про нафтобази на ворожій території. Вони є важливою логістичною складовою ведення війни. Оксамитовий сезон "бавовни" в самому розпалі".

СБУвійна
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