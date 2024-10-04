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Лукашенко прокоментував "Шахеди", які залітають у Білорусь

Євген КізіловП'ятниця, 4 жовтня 2024, 17:04
Лукашенко прокоментував Шахеди, які залітають у Білорусь
фото: Getty Images

За словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, він знає, що російські БПЛА залітають у його країну, але списує це на "недосвідчені руки" і роботу засобів радіоелектронної боротьби.

Джерело: Лукашенко під час спілкування з жителями містечка Парохонськ, передає білоруське інформаційне держагентство "Белта"

Пряма мова: "Кілька випадків таких було (зальоту дронів) і з боку Росії, і з боку України. Багато ми збиваємо. Ми не дивимося, це російські чи українські".

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Деталі: Лукашенко заявив, що і Росія, і Україна зараз закуповують величезну кількість БПЛА. Досить часто "в недосвідчених руках" і після впливу засобів радіоелектронної боротьби безпілотники втрачають орієнтир. Таким чином, за словами Лукашенка, вони і залітають у Білорусь.

Він каже, що в Білорусі стали вирішувати ці питання на рівні фахівців, не виносячи в публічне поле. Нібито такі домовленості були досягнуті з обома сторонами.

Що передувало: "Шахед", який вранці 3 жовтня під час повітряної атаки Росії на Україну зайшов на територію Білорусі, вибухнув там у Калинковичах Гомельської області.

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БілорусьбезпілотникиШахедРосія
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