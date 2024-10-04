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Міноборони РФ планує набрати не менше 255 тисяч контрактників до 2027 року – росЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 4 жовтня 2024, 18:18
Міноборони РФ планує набрати не менше 255 тисяч контрактників до 2027 року – росЗМІ
Російські солдати. Фото: Getty Images

У проєкті федерального бюджету на 2025-2027 роки Росія заклала 90 млрд рублів на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони, що дозволить набрати до 225 тисяч нових контрактників.

Джерело: російське видання "Важные истории"

Деталі: Видання зазначає, що зараз така виплата становить 400 тис. рублів, що було встановлено указом Володимира Путіна 31 липня 2024 року. Якщо виплата не зміниться, то закладених 90 млрд рублів вистачить, щоб за три роки набрати 225 тис. нових контрактників.

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Видання підкреслює, що запланована в бюджеті сума може збільшитися. Так, за перше півріччя 2024 року російська влада вже витратила на одноразові виплати новим контрактникам понад 32 млрд рублів. Це більше, ніж закладено в бюджеті на весь наступний рік. 

 
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Також видання підрахувало, що Міноборони РФ може завищувати дані про кількість нових контрактників у півтора раза. За даними міністерства, до квітня 2024 року контракти уклали 640 тисяч осіб, при цьому одноразові виплати на той момент отримали лише 426 тисяч осіб.

Дослівно: "У 2024 році темп набору на контракт зріс щонайменше в шість разів: за перше півріччя 2023 року росіяни уклали 26,7 тис. нових контрактів, а за перше півріччя 2024-го – понад 166 тисяч. У другому півріччі 2023-го темп набору контрактників значно зріс – загалом за рік контракти підписали щонайменше 345 тис. осіб".

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  • 1 жовтня Держдума РФ ухвалила законопроєкт, що дає змогу забирати на війну проти України не тільки вже засуджених або тих, хто перебуває під слідством, а й понад 20 тисяч підсудних, тобто осіб, чиї справи слухаються в суді.
  • За даними американського видання The Wall Street Journal, керівництво Міністерства оборони РФ продовжує тиснути на лідера Росії Володимира Путіна з вимогою оголосити нову хвилю мобілізації, щоб залучити додаткові війська і компенсувати втрати Кремля на полі бою в Україні.
  • 17 вересня газета The Wall Street Journal оприлюднила свою оцінку, згідно з якою, загальні втрати військових Росії й України з початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року могли перевищити мільйон.

мобілізаціяРосіявійна
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