У Білорусі заочно засудили українця за підрив російського літака А-50 у Мачулищах

Суд у Мінську оголосив вироки 12-м громадянам Білорусі, яких звинуватили у диверсії на військовому аеродромі в Мачулищах у лютому 2023 року. Також заочно засудили українця Миколу Швеця, якого раніше передали Україні в межах обміну.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Мінський міський суд оголосив вироки 12 громадянам Білорусі, звинуваченим у диверсії на військовому аеродромі в Мачулищах у лютому 2023 року. Вони одержали від двох до 25 років колонії. Їм інкримінували до 11 кримінальних статей, у тому числі про тероризм та державну зраду. Частина вироків ухвалена заочно.

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Заочно засудили і громадянина України Миколу Швеця, якого слідство вважає основним виконавцем диверсії. Чоловіка звільнили із СІЗО у червні 2024 року та передали Україні в межах обміну.

Як уточнюють журналісти, терміни отримали і ті обвинувачені, які не брали безпосередньої участі в диверсії та могли не знати про її підготовку, наприклад, ті, хто підвозив Миколу Швеця чи допомагав йому винайняти квартиру.

Що передувало:

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