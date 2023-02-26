Диверсію в Мачулищах влаштували білоруські партизани, використали дрони – ЗМІ

Білоруські партизани причетні до диверсії на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі, внаслідок якої зазнав ушкоджень російський військовий літак.

Джерело: голова ініціативи BYPOL Олександр Азаров у коментарі "Нашій Ниві" й "Белсату", "Беларускі Гаюн"

Деталі: Азаров підтвердив "Нашій Ниві", що диверсію в "Мачулищах" влаштували білоруські партизани.

У коментарі "Белсату" Азаров розповів, що російський літак А-50 атакували з повітря. Напад за допомогою безпілотників здійснили учасники плану "Перемога", зараз вони в безпеці. За його словами, операція готувалася кілька місяців.

Пряма мова Азарова: "Це були дрони. Учасники операції – білоруси, учасники плану "Перемога", зараз вони в безпеці за межами країни. Всі розійшлися, нехай тепер шукають вітру в полі".

Більше деталей: За інформацією "Беларускі Гаюн", атаку на літак у Мачулищах було здійснено за допомогою двох дронів.

"Беларускі Гаюн" також має інформацію, що силовики знайшли сумку з пультами управління дронами.

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За даними BYPOL, унаслідок 2-х вибухів у літака ДРЛО А-50 ПКС РФ пошкоджено передню і центральну частини літака, авіоніку і радіолокаційну антену.

Як пише "Беларускі Гаюн" реєстраційний номер пошкодженого літака – RF-50608 (бортовий номер "43 червоний", заводський номер 0093479377, серійний номер 60-05).

Цей борт прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року і наразі пробув у РБ 54 дні, зробивши 12 вильотів. До цього, попереднього разу, борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.

У повітряно-космічних силах РФ перебуває всього 9 таких літаків, до того ж удосконалених (із модифікацією "У") всього 6 одиниць. Один такий літак обслуговує 19 осіб (5 льотного, 11 радіо і 3 інженерно-технічного персоналу).

За даними "Беларускі Гаюн", вартість такого літака становить $330 млн.

Що передувало: У неділю вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи, з'явилася також інформація про пошкоджений російський літак.