Верстка: Олігархи з оточення Путіна отримали в Криму землю і ведуть велике будівництво

Наближені до очільника Росії Володимира Путіна російські мільярдери Аркадій Ротенберг і його брат Борис у 2023 році заволоділи в анексованому Криму щонайменше десятьма ділянками землі, які раніше належали українським бізнесменам.

Джерело: розслідування видання "Верстка"

Деталі: Мільярдерам ця нерухомість знадобилася, щоб за дорученням Путіна побудувати в Балаклавській бухті масштабну яхтову марину.

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Як з'ясувало видання, майно потрапило на держаукціони, які вигравали структури Ротенбергів. Проведення торгів стало можливим завдяки тому, що підконтрольний Росії парламент Севастополя, до якого територіально належить Балаклава, дозволив вилучати майно осіб, пов'язаних із так званими недружніми державами, серед яких є Україна. Крім цього, до власників ділянок подавали позови, під тиском яких вони були змушені продавати майно.

А проти найбільш "непоступливих" власників, з'ясували журналісти, військова прокуратура і ФСБ порушували кримінальні справи, зазначає "Настоящее Время".

Серед ділянок, якими заволоділи Ротенберги, - нерухомість українського політика і підприємця Андрія Сенченка. Влітку 2023 року вони за 105 млн рублів також викупили на аукціоні недобудований готель, який вилучили в українського бізнесмена Олексія Пляса.

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Крім вилучених в українських бізнесменів ділянок, Ротенберги скупили також ділянки, що перебували у вільному продажу. Покупки оформлювали на компанії "Порт Ламос" і "Делі Христо", підконтрольні Ротенбергам, пише "Верстка".

Ротенберги і пов'язані з ними структури розслідування не коментували.

Довідково: За інформацією РИА Новости, станом на червень цього року яхтова марина в Балаклаві була готова на 25%.

Концепція передбачає створення стоянки для яхт, необхідної інфраструктури та організації нового громадського простору.

На прилеглих до кордонів яхтової марини територіях передбачено створення рекреаційного комплексу "Яхтове село". На загальній площі 200 га поруч із бухтою визначено 63 ділянки для будівництва готелів і рекреаційних об'єктів.

Будівництво веде їхня компанія "Мостотрест", яка будувала Кримський міст.