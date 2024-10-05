Над трьома областями РФ збивали українські безпілотники
Субота, 5 жовтня 2024, 08:52
Росія заявила, що їхня ППО працювала над трьома областями через наліт українських БПЛА.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: Окупанти запевняють, що збили 10 українських БПЛА літакового типу.
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Зокрема, над територією Бєлгородської області - 7 БПЛА, над територією Воронезької області - 1 БПЛА і ще 2 БПЛА начебто знищено над територією Курської області.
Нагадаємо: У ніч на суботу у Воронезькій області Росії влада заявила про атаку безпілотників на кілька підприємств.