Над трьома областями РФ збивали українські безпілотники

Росія заявила, що їхня ППО працювала над трьома областями через наліт українських БПЛА.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Окупанти запевняють, що збили 10 українських БПЛА літакового типу.

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Зокрема, над територією Бєлгородської області - 7 БПЛА, над територією Воронезької області - 1 БПЛА і ще 2 БПЛА начебто знищено над територією Курської області.

Нагадаємо: У ніч на суботу у Воронезькій області Росії влада заявила про атаку безпілотників на кілька підприємств.