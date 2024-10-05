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Над трьома областями РФ збивали українські безпілотники

Роман ПетренкоСубота, 5 жовтня 2024, 08:52
Над трьома областями РФ збивали українські безпілотники
український бпла, фото: мінцифри

Росія заявила, що їхня ППО працювала над трьома областями через наліт українських БПЛА.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Окупанти запевняють, що збили 10 українських БПЛА літакового типу.

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Зокрема, над територією Бєлгородської області - 7 БПЛА, над територією Воронезької області - 1 БПЛА і ще 2 БПЛА начебто знищено над територією Курської області.

Нагадаємо: У ніч на суботу у Воронезькій області Росії влада заявила про атаку безпілотників на кілька підприємств.

Росіябезпілотники
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