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Трамп закликає Ізраїль атакувати ядерні об’єкти Ірану

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 5 жовтня 2024, 09:14
Трамп закликає Ізраїль атакувати ядерні об’єкти Ірану
getty images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що Ізраїлю слід завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку.

Джерело: CNN, "Європейська правда"

Деталі: Кандидат у президенти США сказав, що не згоден із тим, що президент Джо Байден порадив Ізраїлю вжити пропорційних заходів і не завдавати удару по ядерних об'єктах.

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"Вони запитали (Байдена): "Що ви думаєте про Іран? Ви б ударили по Ірану?". І він сказав: "Тільки б вони не вдарили по ядерному обладнанню". Адже це те, що ви хочете вдарити, вірно? Я сказав: "По-моєму, він помилився. Хіба це не те, по чому ви маєте вдарити?", – зазначив він.

Байден сподівається, що Ізраїль обере зважений підхід, який дасть йому змогу відстояти своє право на удар у відповідь і водночас уникнути дій, що можуть спричинити подальші відповідні дії та ввергнути регіон у повномасштабну війну.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

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Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно Байден заявляв, що не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном.

ІзраїльТрампСШАядерна зброя
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