Повітряні сили: Крім "Шахедів" росіяни все частіше запускають дрони невстановленого типу

Російські окупаційні війська дедалі частіше, крім "Шахедів", використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.

Джерело: т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: Зокрема, коментуючи результати протиповітряного бою в ніч на 5 жовтня, Ігнат уточнив, що нині було збито усього три "Шахеди", решта 10 БпЛА було локаційно втрачено у південних та північних регіонах. З високою вірогідністю, це могли були дрони інших типів, ідентифікація яких, при виявленні, проводиться спеціалістами на землі.

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Зокрема росіяни дедалі частіше використовують дешеві БпЛА, зокрема "Гербера", які виробляються ворогом у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе, або хибна ціль. Як писало видання Defence Express, це дрон, який має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва, тому може "припиняти своє існування" самостійно, тобто падати.

Водночас Повітряні сили нагадують, що будь-яка повітряна ціль ворога – лише точка, маркер на моніторах ППО, точно з’ясувати, що саме летіло і яке було корисне навантаження, можна лише по уламках на землі.

Пряма мова: "Локаційно втрачені – термін, який уже тривалий час застосовують Повітряні сили у ранкових повідомленнях, означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська ПС – ударні чи розвідувальні БпЛА ворога, зникають із радарів, а це в свою чергу означає, що вони або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів РЕБ Сил оборони".

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Деталі: У найсвіжішому зведенні ПС йдеться, що 10 з 13 БпЛА були локаційно втрачені. Підтвердженої інформації про завдану шкоду при їхньому падінні – немає.

Також у ПС нагадали, що нині неодноразово трапляються випадки, коли ворожі цілі повертаються на територію держави-агресора або країни, яка його підтримує – Білорусь.

Юрій Ігнат наголошує, що ворог використовує велику кількість засобів повітряного нападу, щоб перевантажити українську ППО та з метою проведення повітряної розвідки.

Окремо офіцер підкреслив наполегливе прохання до громадян: "При знаходженні підозрілих предметів, схожих на БпЛА, просимо не вчиняти жодних дій самостійно, і оперативно сповіщати правоохоронців, ДСНС або військові адміністрації".