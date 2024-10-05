У Росії прорвало ще одну дамбу – село розділене навпіл

У Шелаболихінському районі Алтайського краю прорвало дамбу, яка знесла дорогу, що з'єднує дві частини одного села.

Джерело: глава адміністрації Шелаболихінського району Алтайського краю Олександр Шушунов, ТАСС, телеграм-канал Astra

Пряма мова Шушунова: "Дамби ... не стримали великий обсяг води, що накопичилася цього дощового літа. І, як наслідок, уся вода вийшла в русло річки, яка розділяє Шелаболиху.

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Наразі дорога, що з'єднує обидві частини села, зруйнована".

Деталі: ЗМІ пишуть, що в селі мешкають понад три тисячі людей.

Нагадаємо: У російському Уссурійську прорвало дамбу, кілька вулиць було затоплено, у місті лунала сирена і проводили евакуацію.