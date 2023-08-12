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У російському Уссурійську прорвало дамбу, затоплено кілька вулиць, людей евакуюють

Роман ПетренкоСубота, 12 серпня 2023, 12:50
У російському Уссурійську прорвало дамбу, затоплено кілька вулиць, людей евакуюють
фото: "Осторожно, новости"

У ніч на 12 серпня в російському Уссурійську прорвало дамбу, кілька вулиць затоплено, у місті лунала сирена і проводили евакуацію.

Джерело: "РИА Новости", "Осторожно, новости"

Деталі: Через прорив дамби, що будується, у мікрорайоні Уссурійська "Сім вітрів" було підтоплено будинки, після чого в районі розпочалася евакуація мешканців, до центрів тимчасового розміщення перевезли понад 200 осіб.

До міста прибули сили Росгвардії та рятувальників.

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За словами місцевої мешканки, "дамба розвалилася, опинившись просто грудкою бруду і землі", а мер міста підтвердив, що вона не підлягає наразі ремонту або відновленню, контроль над нею втрачено.

Через паводок було відключено дві підстанції.

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Жителів, чиї будинки затоплено, просять самостійно не підключатися до системи електропостачання, а також не плавати на човнах під опорами ЛЕП і проводами.

Місцеві також повідомляють, що сильно підтоплено ті райони, які розташовані вздовж річки і вода почала прибувати "з катастрофічною швидкістю".

Дослівно: "Якщо вчора вдень ще люди сподівалися, що після закінчення дощу вода почне спадати, то ближче до ночі всі побачили, що дамби знесені.

О першій годині ночі по місту пролунала сирена, як повітряне оповіщення. Таких сирен було 5 або 6. Після сирени людина оголошувала про термінову евакуацію районів затоплення. Усю ніч їздили МНС, швидка та інші служби. Буквально будили людей будинків, які стрімко йшли під воду".

Теми: Росіяпогода
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