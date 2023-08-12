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У російському Уссурійську прорвало дамбу, затоплено кілька вулиць, людей евакуюють

Роман ПетренкоСубота, 12 серпня 2023, 12:50
У російському Уссурійську прорвало дамбу, затоплено кілька вулиць, людей евакуюють
фото: "Осторожно, новости"

У ніч на 12 серпня в російському Уссурійську прорвало дамбу, кілька вулиць затоплено, у місті лунала сирена і проводили евакуацію.

Джерело: "РИА Новости", "Осторожно, новости"

Деталі: Через прорив дамби, що будується, у мікрорайоні Уссурійська "Сім вітрів" було підтоплено будинки, після чого в районі розпочалася евакуація мешканців, до центрів тимчасового розміщення перевезли понад 200 осіб.

До міста прибули сили Росгвардії та рятувальників.

За словами місцевої мешканки, "дамба розвалилася, опинившись просто грудкою бруду і землі", а мер міста підтвердив, що вона не підлягає наразі ремонту або відновленню, контроль над нею втрачено.

Через паводок було відключено дві підстанції.

Жителів, чиї будинки затоплено, просять самостійно не підключатися до системи електропостачання, а також не плавати на човнах під опорами ЛЕП і проводами.

Місцеві також повідомляють, що сильно підтоплено ті райони, які розташовані вздовж річки і вода почала прибувати "з катастрофічною швидкістю".

Дослівно: "Якщо вчора вдень ще люди сподівалися, що після закінчення дощу вода почне спадати, то ближче до ночі всі побачили, що дамби знесені.

О першій годині ночі по місту пролунала сирена, як повітряне оповіщення. Таких сирен було 5 або 6. Після сирени людина оголошувала про термінову евакуацію районів затоплення. Усю ніч їздили МНС, швидка та інші служби. Буквально будили людей будинків, які стрімко йшли під воду".

Теми: Росіяпогода
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