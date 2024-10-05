У Києві працювала ППО
Субота, 5 жовтня 2024, 22:31
У Києві в суботу ввечері по ворожих ударних безпілотниках працювала протиповітряна оборона.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram
Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!".
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Деталі: О 22:17 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку. У столиці оголосили повітряну тривогу.
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з північного, східного та південного напрямків.