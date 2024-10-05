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У Києві працювала ППО

Катерина ТищенкоСубота, 5 жовтня 2024, 22:31
У Києві працювала ППО
збитий "Шахед", ілюстративне фото Getty Images

У Києві в суботу ввечері по ворожих ударних безпілотниках працювала протиповітряна оборона.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!".

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Деталі: О 22:17 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку. У столиці оголосили повітряну тривогу.

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з північного, східного та південного напрямків. 

КиївППОбезпілотники
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