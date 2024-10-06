Ворожі обстріли Сумщини: понад 100 вибухів за добу, троє поранених

обстріляний рейсовий автобус на Сумщині, фото: прокуратура

Протягом минулого дня росіяни здійснили 61 обстріл прикордоння Сумської області, в одній із громад росіяни поранили трьох цивільних осіб.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади".

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"Річківська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів поранення отримали 3 цивільні особи".

Деталі: По Білопільській громаді було здійснено пуск 1 КАБ, удари FPV дронами, артилерійські та мінометні обстріли – 25 вибухів.

У Великописарівській громаді зафіксували пуски КАБ, артилерійські обстріли, скидання ВОГ з БПЛА – 18 вибухів.

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На Краснопільську громаду росіяни скинули 2 міни. Також були удари FPV дронами.

По Хотінській громаді ворог бив з артилерії, 3 вибухи.

По Середино-Будській громаді був удар FPV-дронами, теж 3 вибухи.

По Есманьській громаді здійснено удари FPV-дронами і пуск КАБ – 16 вибухів.

У Свеській громаді зафіксували удари FPV-дронами і мінометний обстріл – 10 вибухів.

По Миропільській громаді росіяни атакували КАБ, здійснили артилерійський обстріл – 13 вибухів.

По Миколаївській громаді були удари "Ланцетом" і FPV-дронами – 5 вибухів.

Новослобідську громаду росіяни атакували FPV-дроном.

У Шалигинській громаді зафіксували удари FPV-дронами та мінометний обстріл – 7 вибухів.