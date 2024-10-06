ЦАХАЛ заявив про ліквідацію 440 бойовиків "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з моменту початку наземних операцій у понеділок знищила щонайменше 440 бойовиків "Хезболли", завдавши ударів по командних центрах, схованках зброї, тунелях та інших об’єктах терористичного угрупування.

Джерело: начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві, речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі цитує The Times of Israel

Деталі: Армія оборони Ізраїлю продовжила свою кампанію з розгрому "Хезболли" в Лівані.

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Галеві заявив, що Ізраїль "повинен продовжувати чинити тиск на "Хезболу" і завдавати додаткової і тривалої шкоди ворогу. Без полегшення і без надання перепочинку для організації".

У суботу ЦАХАЛ заявив, що вночі завдав удару по бойовиках "Хезболли" в командному центрі, вбудованому в мечеть в південному ліванському місті Бінт-Джбейль, розташованому на території лікарні.

За словами військових, бойовики використовували командний пункт "для планування і здійснення терористичних актів проти військ ЦАХАЛу і Держави Ізраїль".

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ЦАХАЛ заявив, що удар безпілотника був "точним" і ґрунтувався на розвідданих.

За словами ізраїльських військових, бойовики, в тому числі близько 30 польових командирів, були вбиті як у результаті авіаударів, так і в боях з військами ЦАХАЛу.

Серед польових командирів – офіцери, відповідальні за різні регіональні підрозділи.

"Ми відтісняємо "Хезболлу" на північ. Частина терористів втекла, а частина була розгромлена нашими військами в ближніх боях", – сказав Хагарі на пресконференції в суботу ввечері.

Ізраїльські наземні операції на півдні Лівану були описані ЦАХАЛом як "обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди", метою яких є знищення інфраструктури "Хезболли" в прикордонній зоні, особливо в селах, прилеглих до Ізраїлю, щоб дати можливість жителям півночі повернутися додому.

ЦАХАЛ заявив, що операції на півдні Лівану будуть розширюватися в міру необхідності, але, як і раніше, армія Ізраїлю має намір завершити їх якнайшвидше – протягом декількох тижнів.