Розвідники спалили російську "Осу" за $10 мільйонів
Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Джерело: ГУР МО
Деталі: Вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів.
Дослівно: "Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" ― кілька сотень доларів.
Уроки цікавої математики продовжуватимуться!".
Довідково: Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії в усіх видах бойових дій.
Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами. На озброєнні РФ перебувають понад 400 машин
Нагадаємо: 4 жовтня "Українська правда" оприлюднила розслідування, в якому йшлося, що компанія-спецімпортер озброєння "Спецтехноекспорт", яка з 2022 року перебуває під контролем ГУР Міноборони, укладала договори на купівлю зброї за завищеними цінами, не завжди виконувала мільярдні контракти і наразі накопичила перед державою понад 800 мільйонів гривень боргу – це тільки та сума, яка офіційно визнана судами.
Знати більше: "Купує ГУР". Як Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує