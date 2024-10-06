Розвідники спалили російську "Осу" за $10 мільйонів

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Джерело: ГУР МО

Деталі: Вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів.

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Дослівно: "Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" ― кілька сотень доларів.

Уроки цікавої математики продовжуватимуться!".

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Довідково: Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії в усіх видах бойових дій.

Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами. На озброєнні РФ перебувають понад 400 машин

Нагадаємо: 4 жовтня "Українська правда" оприлюднила розслідування, в якому йшлося, що компанія-спецімпортер озброєння "Спецтехноекспорт", яка з 2022 року перебуває під контролем ГУР Міноборони, укладала договори на купівлю зброї за завищеними цінами, не завжди виконувала мільярдні контракти і наразі накопичила перед державою понад 800 мільйонів гривень боргу – це тільки та сума, яка офіційно визнана судами.

Знати більше: "Купує ГУР". Як Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує