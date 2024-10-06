800 КАБів і 400 ударних БпЛА за тиждень: Зеленський показав наслідки обстрілів

наслідки атаки на Одесу цього тижня, фото ДСНС

Протягом тижня російські війська застосували проти України близько 20 ракет, понад 800 керованих авіабомб і майже 400 ударних БпЛА.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook

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Пряма мова: "Минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів".

Деталі: Зеленський наголосив, що щоденний повітряний терор росіян можна зупинити.

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"Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", – зазначив він.