Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

800 КАБів і 400 ударних БпЛА за тиждень: Зеленський показав наслідки обстрілів

Катерина ТищенкоНеділя, 6 жовтня 2024, 16:11
800 КАБів і 400 ударних БпЛА за тиждень: Зеленський показав наслідки обстрілів
наслідки атаки на Одесу цього тижня, фото ДСНС

Протягом тижня російські війська застосували проти України близько 20 ракет, понад 800 керованих авіабомб і майже 400 ударних БпЛА.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook

Реклама:

Пряма мова: "Минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів".

Деталі: Зеленський наголосив, що щоденний повітряний терор росіян можна зупинити.

РЕКЛАМА:

"Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", – зазначив він.

Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Надійний мир можливий тільки без торгівлі суверенітетом чи територіями
Зеленський пообіцяв представити План перемоги на "Рамштайні"
Зеленський відправився на Сумщину і провів там Ставку
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: