Удар РФ по Костянтинівці знищив відділення "Укрпошти"

відділення Укрпошти в Костянтинівці, фото з Telegram Смілянського

Внаслідок ворожого удару по Костянтинівці Донецької області знищено відділення "Укрпошти".

Джерело: гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram

відділення Укрпошти в Костянтинівці, фото з Telegram Смілянського

Пряма мова: "Вдень ворог знищив наше відділення в Костянтинівці.

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Легке поранення отримала начальниця відділення, але Антоніна вже вдома, і це головне — всі живі.

Укрпошта має ще декілька відділень у Костянтинівці, які, як і відділення в Покровську та інших містах, продовжать свою роботу".

відділення Укрпошти в Костянтинівці, фото з Telegram Смілянського

Деталі: Смілянський зазначив, що "Укрпошта" одразу почне планувати відкриття відділення на новому місці та нові логістичні шляхи доставки.

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Він додав, що скоро відвідає Донеччину, щоб відкрити нове відділення в Миколаївці, яке було знищене тиждень тому.

Що передувало: Внаслідок атаки КАБами по Костянтинівці в неділю загинула людина, ще двоє дістали поранень.