Зеленський відправив до США начальника Генштабу і віцепрем'єрку говорити про План перемоги
Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина перебувають у Вашингтоні для обговорення деталей Плану перемоги з партнерами.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Говорив також із головкомом Сирським. Була доповідь щодо поточної ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський.
Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватимуть з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових.
Я відправив наших представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину".
Деталі: Зеленський також у неділю провів нараду з прем'єром Денисом Шмигалем щодо роботи протягом наступних тижнів і комунікації з партнерами.
Передісторія:
- Під час візиту до США наприкінці вересня Зеленський представив План перемоги президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
- Речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до Плану перемоги.
- Зеленський планує представити свій План перемоги лідерам країн-союзників, які зберуться на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн" 12 жовтня.