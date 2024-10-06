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У Києві працювала ППО: безпілотники заходили з різних напрямків

Катерина ТищенкоНеділя, 6 жовтня 2024, 23:27
У Києві працювала ППО: безпілотники заходили з різних напрямків
ілюстрація Getty Images

У Києві в неділю ввечері пролунали звуки вибухів – ППО працювала по ворожих ударних безпілотниках.

Джерело: кореспонденти УП, Повітряні сили ЗСУ, КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: О 23:10 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних ворожих безпілотників.

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О 23:19 Повітряні сили повідомили, що БпЛА наближається до Києва з заходу.

Близько 23:25 звуки вибухів було чутно в різних районах столиці.

Дослівно КМВА: "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО".

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Пряма мова Кличка: "У Києві працюють сили ППО. Ворожі БпЛА заходять на столицю з різних напрямків".

КиївбезпілотникиППО
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