У Києві працювала ППО: безпілотники заходили з різних напрямків
Неділя, 6 жовтня 2024, 23:27
У Києві в неділю ввечері пролунали звуки вибухів – ППО працювала по ворожих ударних безпілотниках.
Джерело: кореспонденти УП, Повітряні сили ЗСУ, КМВА, мер Києва Віталій Кличко
Деталі: О 23:10 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних ворожих безпілотників.
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О 23:19 Повітряні сили повідомили, що БпЛА наближається до Києва з заходу.
Близько 23:25 звуки вибухів було чутно в різних районах столиці.
Дослівно КМВА: "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО".
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Пряма мова Кличка: "У Києві працюють сили ППО. Ворожі БпЛА заходять на столицю з різних напрямків".