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Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу окупантів у Феодосії

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 жовтня 2024, 08:38
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу окупантів у Феодосії
Фото: Telegram-канал Astra

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу загарбників у місті Феодосія тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються".

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Деталі: Військові нагадали, що Феодосійський термінал - найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають.

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Що було раніше:

  • Перед цим стало відомо, що у тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів горить нафтобаза, у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.
  • Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон. Зазначається, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.
  • Російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що у Феодосії ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після загоряння на нафтобазі.

Кримпожежаокупаціявійна
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