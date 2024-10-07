Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу окупантів у Феодосії

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу загарбників у місті Феодосія тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються".

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Деталі: Військові нагадали, що Феодосійський термінал - найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають.

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