Уламки ракети впали у 3 районах Києва, пошкоджені дах будинку та мікроавтобус, вирувала пожежа – влада

У результаті роботи ППО уламки збитої ракети упали у трьох районах Києва, є незначні руйнування, спалахнула пожежа у приватному гаражі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко та КМВА у Telegram

Пряма мова Кличка: "У Солом’янському районі уламки виявлено в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському – поблизу пішохідного переходу. У Голосіївському впали в одному місці – на тротуар, в іншому – уламок пробив дах службового мікроавтобуса. Всі служби прямують на місця".

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Деталі: Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що близько 08:30 росіяни завдали ракетного удару по Києву – за попередніми даними, ракетами Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

Пряма мова Попка: "У столиці працювала ППО. За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – в Голосіївському та Солом’янському районах".

Ще пізніше Кличко додав, що у Солом’янському районі вирує пожежа.

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"Можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служби прямують", – повідомив мер.

Попко зазначив, що у Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи.

О 9:51 Кличко повідомив, що пожежу, яка виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає.



У Солом’янському районі уламки ракет також виявили біля під’їзду одного з багатоквартирних будинків, на подвір’ї приватного будинку та біля супермаркета.

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