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Призначено нового комбрига 72 ОМБр, яка захищала Вугледар

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 жовтня 2024, 10:39
Призначено нового комбрига 72 ОМБр, яка захищала Вугледар
Олександр Охріменко, фото: 72 ОМБр

Новим командиром 72-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені Чорних Запорожців після звільнення Івана Вінніка призначено полковника Олександра Охріменка.

Джерело: 72 ОМБр у Facebook

Дослівно: "Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко".

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Деталі: У бригаді подякували Івана Вінніку "за стійкість, силу, волю, мудрість та любов до особового складу!"

"Бої за Бахмут, Павлівку, Вугледар, Микільське, Новомихайлівку, Водяне. Знов Вугледар. Період, який тривав більше двох років. Це час, коли ворог не зламав нас. Це бої, які об’єднали. Це шлях, котрий ми пройшли під керівництвом героя України та народного героя України полковника Івана Вінніка", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що перед військовими бригади і їхнім новим очільником стоять "нові цілі, завдання, мета і набуття спроможностей".

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ДовідковоОлександр Охріменко родом з Вінничини. Закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Бере участь у протистоянні російській агресії з 2014 року.

У жовтні 2021 року був призначений командиром 14 ОМБр імені князя Романа Великого. 4 липня 2023 року призначений на посаду начальника Одеського обласного ТЦК на якій перебував протягом 2023 – 2024 років.

У травні 2024 року звільнений з посади начальника Одеського обласного ТЦК та призначений начальником відділом фізкультурно-спортивної реабілітації Управління фізичної культури та фізкультурно-спортивної реабілітації командування Сухопутних військ.

Одружений, виховує доньку та сина. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, особистою вогнепальною зброєю та відзнаками МОУ.

Що було раніше: 29 вересня командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковник Іван Віннік подякував бійцям після звільнення з посади

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