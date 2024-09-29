Звільнили комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар

Командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковник Іван Віннік подякував бійцям після звільнення з посади.

Джерело: 72 ОМБр, Оперативне командування "Північ"

Пряма мова Вінніка: "Панове офіцери, сержанти, солдати!

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Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда.

Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную!

Для мене честь бути частиною "Чорних Запорожців", і той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди.

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Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги".

Деталі: Наразі у Вугледарі критична ситуація.

ОК "Північ" минулого тижня писало, нібито Віннік призначений на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду".

Там зазначали, що Віннік – приклад справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира.

Дослівно ОК: "Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони.

Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни".

Нагадаємо: Співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула вважає, що втрата міста Вугледар на Донеччині, де українські військові понад два роки стримували наступ сил РФ, є питанням кількох днів, можливо, тижнів.