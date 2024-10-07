Пів мільйона доларів у вікно: ОГП просить про арешт керівниці обласного центру МСЕК

Офіс генерального прокурора просить суд арештувати підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради від партії "Слуга народу" Тетяну Крупу.

Джерело: речниця ОГП Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "У понеділок Офіс генпрокурора подав до суду клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у сумі 500 млн грн. Нагадаємо, керівниці МСЕК повідомлено про підозру у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України".

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Що передувало: За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора затримали та повідомили про підозру у незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК, у якої під час обшуків вилучили майже 6 млн доларів США у різних валютах.

Передісторія: