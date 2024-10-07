Пів мільйона доларів у вікно: ОГП просить про арешт керівниці обласного центру МСЕК
Офіс генерального прокурора просить суд арештувати підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради від партії "Слуга народу" Тетяну Крупу.
Джерело: речниця ОГП Надія Максимець у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "У понеділок Офіс генпрокурора подав до суду клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у сумі 500 млн грн. Нагадаємо, керівниці МСЕК повідомлено про підозру у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України".
Що передувало: За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора затримали та повідомили про підозру у незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК, у якої під час обшуків вилучили майже 6 млн доларів США у різних валютах.
Передісторія:
- В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
- У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
- Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.