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В ГУР заявили, що керували "Спецтехноекспортом" для забезпечення власної діяльності

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Понеділок, 7 жовтня 2024, 14:35
В ГУР заявили, що керували Спецтехноекспортом для забезпечення власної діяльності
фото: Spetstechnoexport

Головне управління розвідки, у відповідь на розслідування УП, повідомило, що керували компанією "Спецтехноекспорт" для забезпечення власної діяльності імпортними виробами військового призначення і не веде жодної комерційної діяльності.

Джерело: відповідь ГУР на запит

Дослівно: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України в межах визначених українським законодавством функцій та виконання бойових наказів, веде активну діяльність з протидії агресору. Для цього нами використовуються всі доступні та доцільні методи роботи й боротьби.

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З 24.02.2022 швидке та безперешкодне забезпечення нашої роботи імпортними виробами військового призначення стало критично важливим.

Саме з цих причин Міністерство оборони України, у якості надзвичайного заходу, передало до сфери Головного управління розвідки Міністерства оборони України компанію "Спецтхеноекспорт".

Деталі: У відомстві наголосили, що ГУР не веде жодної комерційної діяльності та "виконувало функцію з управління компанією "Спецтехноекспорт" виключно для забезпечення власної діяльності необхідними імпортними виробами військового призначення".

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розвідкаГУРімпортзброя
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