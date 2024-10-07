Замість м’яса шкіра та жир: журналісти виявили постачання 11 тисяч неїстівних консервів у ЗСУ

Журналісти з’ясували, що партію тушкованої свинини для ЗСУ, яку схвалила лабораторія Міноборони, фактично замінили на непридатну до споживання суміш сухожиль, шкіри та жирової тканини.

Джерело: NGL.media

Деталі: Журналісти повідомляють, що лабораторія військової частини А3466 Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони України схвалила поставку в ЗСУ майже 11 тис. бляшанок тушкованої свинини, яка непридатна до вживання.

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За словами журналістів, мова йде фактично про підміну вмісту у таких консервах, замість м’яса їх наповнюють сухожиллями, шкірою і жировою тканиною.

Військовослужбовці з якими поспілкувалися журналісти, найбільше нарікають на м’ясні та рибні консерви, що є основою харчування військових під час виконання бойових завдань. "Замість м’яса – шкіра тварин, сардини чи кілька в томаті – взагалі отрута. Не відповідають ані смаковим якостями, ані тому, що вказано на етикетках", – розповідає боєць Запорізького напрямку.

Журналісти отримали від бійців п’ять бляшанок тушкованої свинини різних виробників та звернулися у незалежну сертифіковану лабораторію за для перевірки якості тушкованки. На експертизу відправили тушкованку від ТОВ "Ментеріка".

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Тушкова свинина виробництва ТОВ «Ментеріка». Фото: NGL.media

Дослівно: "Результати експертизи показали, що зразки консерви не відповідають ДСТУ за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Це означає, що такі консерви не можна продавати чи споживати.

Експерти встановили, що понад 60% вмісту бляшанки складає вода – точніше ріденький бульйон".

Деталі: Журналісти припускають, що або компанія-постачальник ТОВ "Трейд Граніт Інвест" разом з виробником ТОВ "Ментеріка" брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони, або у лабораторії в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень.

Мова йде про партію майже 11 тисяч 525-грамових бляшанок загальною вартістю 1,38 млн грн.

ТОВ "Ментеріка" заснували у 2021 році. Номер телефону ТОВ "Ментеріка", який вказаний при реєстрації, мають ще близько 2 тисяч компаній. Власником і директором компанії є Володимир Мартиненко.

У розмові з журналістами Мартиненко заявив, що якість усієї продукції його компанії підтверджена належними експертизами, проте надати ці документи він відмовився. При цьому він наголошує, що у "Ментеріки" відсутні прямі контракти з ЗСУ. "До нас приїхали (посередники - ред.), заплатили гроші, ми дали, а далі куди хочуть – туди продають", – сказав Мартиненко.

Посередники, про яких він каже, це ТОВ "Мейлет Фаст", постачальник продуктів бійцям ЗСУ на Покровському напрямку. Власницею компанії є Тетяна Білошицька.

Білошицька знімає з себе відповідальність за якість консерв. За її словами, ТОВ "Трейд Граніт Інвест" перед тим, як купувати тушонку, зверталося в Міноборони і отримало позитивний висновок експертизи.

Компанія "Трейд Граніт Інвест" зареєстрована за адресою масової реєстрації (за тією ж адресою зареєстровані понад 90 юридичних осіб). Її власницею є Юлія Павліченко, яку пов’язували з впливовим екс-нардепом Олександром Грановським, оголошеним у 2022 році у розшук за підозрою у махінаціях на Одеському припортовому заводі.

Журналісти вказують, що Міноборони уклало з "Трейд Граніт Інвест" угоди на майже 7,5 млрд гривень.

Дослівно: "Раніше ТОВ "Трейд Граніт Інвест" уже мало певні проблеми з Міноборони. На початку 2024 року компанію відсторонили від постачання продуктів до низки військових частин через виявлений там недовіз харчів на понад 10 млн грн, проте уже незабаром компанію терміново повернули, попри невдоволення військових якістю продуктів".

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