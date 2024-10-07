Лукашенко дозволив збивати БпЛА над Білоруссю не лише військовим структурам

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав дозвіл низці структур збивати дрони, які залітають на територію країни.

Джерело: указ на сайті президента Республіки Білорусі

Деталі: Лукашенко дозволив застосовувати зброю та спецзасоби проти безпілотників не лише військовослужбовцям з військових формувань та органів внутрішніх справ, а й співробітникам інших воєнізованих організацій.

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Йдеться про органи прокуратури, слідчий комітет, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи, Держкомітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету держконтролю, Держінспекція охорони тваринного та рослинного світу.

В указі зазначено, що документ ухвалили для закріплення права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки не лише щодо авіамоделей та БпЛА, а й безпілотних повітряних суден, безпілотних транспортних засобів, включно з підводними та надводними суднами, наземними апаратами та комплексами, які керуються дистанційно або автоматично.

Що передувало:

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4 жовтня Лукашенко визнав, що російські БПЛА залітають у його країну, але списав це на "недосвідчені руки" і "роботу засобів радіоелектронної боротьби".