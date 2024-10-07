РФ атакувала Одесу балістикою: влучила в судно під прапором Палау. Загинув чоловік, є поранені іноземці

Російські війська 7 жовтня атакували балістичними ракетами портову інфраструктуру в Одесі, ракетою влучили у цивільне судно під прапором Палау. У результаті цього загинув 60-річний українець, ще 5 іноземних громадян постраждали.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.

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Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеня важкості, один – легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога".

Деталі: За даними ОВА, за останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини.

Що передувало:

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Російський агресор у ніч на 6 жовтня атакував Одесу "Шахедами". Унаслідок обстрілу було пошкоджено суховантажне цивільне судно.