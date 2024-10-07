Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ атакувала Одесу балістикою: влучила в судно під прапором Палау. Загинув чоловік, є поранені іноземці

Тетяна ОлійникПонеділок, 7 жовтня 2024, 22:17
РФ атакувала Одесу балістикою: влучила в судно під прапором Палау. Загинув чоловік, є поранені іноземці
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська 7 жовтня атакували балістичними ракетами портову інфраструктуру в Одесі, ракетою влучили у цивільне судно під прапором Палау. У результаті цього загинув 60-річний українець, ще 5 іноземних громадян постраждали.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.

Реклама:

Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеня важкості, один – легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога".

Деталі: За даними ОВА, за останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини.

Що передувало:

РЕКЛАМА:

Російський агресор у ніч на 6 жовтня атакував Одесу "Шахедами". Унаслідок обстрілу було пошкоджено суховантажне цивільне судно.

Одесаракетний ударвійнапорти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Росіяни зайшли на східну околицю Торецька, тривають бої – ОТУ "Луганськ"
Супутникові знімки: На атакованому НПЗ у Феодосії стояла система ППО "Панцир-С1"  
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники
ЗМІ: У Чорноморську через російський "Шахед" загорілася багатоповерхівка
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: