Ураган "Мілтон" 5 категорії наближається до берегів Флориди
До штату Флорида у США наближається ураган найвищої 5 категорії - "Мілтон", який дме зі швидкістю 180 миль/год (289 км/год) з сильнішими поривами.
Джерело: Національний центр ураганів, CNN
Деталі: Попередження про ураган та штормові припливи було оголошено для частин Флориди, де удари почнуться впродовж наступних 48 годин.
Очікується, що ураган досягне суші у Флориді в середу ввечері, ймовірно, десь в районі затоки Тампа. Прогнозується, що Мілтон трохи ослабне перед виходом на сушу, але збільшиться в розмірах і залишиться небезпечним ураганом.
Округ Хіллсборо, де розташована Тампа, видав наказ про обов'язкову евакуацію для тих, хто перебуває в небезпечних зонах, а також для тих, хто живе в мобільних будинках.
Мер Тампи Джейн Кастор звернулася із суворим попередженням до мешканців міста, які вирішили залишитися в евакуаційних зонах.
За словами Кастор, "Хелен" був "тривожним дзвінком". Але потенційна загроза, яку несе ураган "Мілтон", є "буквально катастрофічною"
Пряма мова: "Я можу сказати без жодної драматизації: якщо ви вирішите залишитися в одній з цих евакуаційних зон, ви помрете".
Передісторія:
- 27 вересня Флориду вдарив один з найбільших ураганів у Мексиканській затоці за останнє століття - "Хелена".
- Від урагану "Хелена" загинуло щонайменше 235 осіб у шести штатах: Флорида, Джорджія, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Вірджинія і Теннессі.