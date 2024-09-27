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Катастрофічні вітри і повені: до узбережжя Флориди наближається ураган 4 категорії

Олена ІвашківП'ятниця, 27 вересня 2024, 05:23
Катастрофічні вітри і повені: до узбережжя Флориди наближається ураган 4 категорії
Клірвотер у Флориді затопило через ураган, фото: @SniperGhostM24 у X

На штат Флорида у США насувається один з найбільших ураганів у Мексиканській затоці за останнє століття - "Хелена".

Джерело: CNN

Деталі: Ураган 4 категорії наближається до округу Біг Бенд на півночі Флориди, швидкість вітру сягає 115 миль/год (185 км/год). Око урагану, навколо якого найнебезпечніша зона, досягне суші об 11-й годині вечора за східним часом (6:00 ранку за Києвом). Швидкість вітру під час виходу "Хелени" на сушу сягатиме 215 км/год.

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Національна метеорологічна служба попереджає, що найнебезпечнішим явищем під час цього урагану є штормовий приплив, коли вода в затоці піднімається над нормальним рівнем. Очікується, що вода може піднятися до 20 футів (6 метрів) уздовж узбережжя Флориди. Штормовий нагін штовхне воду на 20 миль (32 км) вглиб материка.

 
Вигляд урагану "Хелена" на радарі

Через ураган "Хелена" у багатьох округах штату закриті школи і підприємства, а також закриті аеропорти та скасовані авіарейси. 

Чиновники попереджають, що катастрофічні штормові пориви вітру можуть спричинити перебої з електропостачанням, які "ймовірно, триватимуть дні, якщо не тижні". Вже зараз відомо, що понад півмільйона споживачів у Флориді залишилися без світла.

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Попри попередження і заклики влади, сотні людей в окрузі Тейлор не евакуювалися перед ураганом. Влада попросила жителів, які не евакуювалися, надіслати електронною поштою повідомлення про те, де вони знаходяться і люди надіслали сотні листів.

США
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