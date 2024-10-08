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Росіяни тероризували Одещину безпілотниками: ОВА показала наслідки атаки

Ірина БалачукВівторок, 8 жовтня 2024, 08:51
Росіяни тероризували Одещину безпілотниками: ОВА показала наслідки атаки
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА КІПЕРА 

Внаслідок російської дронової атаки в Одеській області горіли квартири у житловому будинку, ще одна пожежа спалахнула в адміністративно-виробничої будівлі.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова очільника області: "Російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками.

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У Чорноморську, внаслідок атаки сталося загорання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Пожежу площею 100 м2 оперативно ліквідували... Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням, вогонь на площі 50 м2 було ліквідовано". 

 
Фото з telegram Олега Кіпера 

Деталі: Ще один безпілотник, за словами Кіпера, упав на відкритій території без детонації. 

 
Фото з telegram Олега Кіпера 

Голова ОВА зазначив, що ППО знищила "більшість "Шахедів"" і що минулося без жертв і постраждалих. 

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Фото з telegram Олега Кіпера 

Передісторія:

Одеська областьбезпілотники
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