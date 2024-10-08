Сили оборони збили 18 ударних БпЛА, які атакували Україну, один повернувся в РФ

Уночі 8 жовтня окупанти завдали удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із окупованого Криму, а також атакували Україну 19 ударними БпЛА із російського міста Приморсько-Ахтарськ, 18 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в Росію".

Реклама:

Передісторія: