Сили оборони збили 18 ударних БпЛА, які атакували Україну, один повернувся в РФ
Вівторок, 8 жовтня 2024, 09:08
Уночі 8 жовтня окупанти завдали удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із окупованого Криму, а також атакували Україну 19 ударними БпЛА із російського міста Приморсько-Ахтарськ, 18 дронів вдалося знищити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в Росію".
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Передісторія:
- У ніч на 8 жовтня під час атаки на Одещину російських ударних безпілотників у Чорноморську виникла пожежа у багатоповерхівці.