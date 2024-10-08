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У Міноборони відреагували на скандал з неїстівними консервами в ЗСУ

"Українська правда"Вівторок, 8 жовтня 2024, 13:57
У Міноборони відреагували на скандал з неїстівними консервами в ЗСУ
Фото: Міноборони

Державний оператор тилу заявив, що не перевіряє якість консервних виробів, які постачаються в ЗСУ, цим займається Держпродспоживслужба.

Джерело: ДОТ у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Контроль якості консервів, що постачаються ЗСУ, здійснюється на етапі виробництва. Управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини (структурний підрозділ Держпродспоживслужби) відбирає контрольні зразки з партії, відправляє на лабораторний аналіз і, у разі позитивного висновку про придатність до споживання, видає сертифікат.

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Також, зазначимо, що нами не були зафіксовані поставки без наявності вищезазначеного сертифікату".

Деталі: У відомстві розповіли, що наразі процес контролю відповідності обсягів партій сертифікатам якості не є автоматизованим. Відповідні сертифікати надаються військовим частинам при прийомці товару. 

Для того, щоб посилити контроль за якістю продукції, ДОТ планує цифровізувати процес підтвердження наявності сертифікатів якості в ІТ-системі управління забезпеченням ЗСУ – DOT-Chain. 

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Планується, що до видаткової накладної в ІТ-системі постачальник зазначатиме номер сертифіката якості, що дозволить відслідковувати, чи дійсно ця партія відповідає вимогам якості. Ті постачальники, які не додали сертифікат до видаткової накладної, чи наявний вже вичерпав затверджені до постачання обсяги, не матимуть змоги сформувати пакет документів та відвантажити товар.

У ДОТ не назвали, у які терміни планується запуск цієї функції.

Довідково: Державний оператор тилу – закупівельна агенція при Міністерстві оборони України, що забезпечує тилові потреби Збройних сил України: харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали. 

Оновлено о 19:01: Видання NGL.media пояснило, що Держпродспоживслужба перевіряє усіх виробників будь-яких продуктів, але те, що стосується постачання в ЗСУ, і тим паче консервів перевіряє окремо спеціальний підрозділ Міноборони – Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.

Передісторія: 

  • 7 жовтня журналісти видання NGL.media розповіли, що партію тушкованої свинини для ЗСУ, яку схвалила лабораторія військової частини А3466 Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони, схвалила поставку в ЗСУ майже 11 тис. бляшанок тушкованої свинини, яка непридатна до вживання.
  • Журналісти припускають, що або компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони, або у лабораторії в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень.

МіноборониарміяЗбройні сили
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