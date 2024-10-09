Росіяни запускали ударні безпілотники з півдня

Російські війська пізно увечері запускали ударні дрони з півдня у сторону Миколаївщини та Одещини.

Джерело: Повітряні сили, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Деталі: Спочатку ударні БпЛА були запущені з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків).

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З Миколаївщини ударні дрони повернули на Одещину (Южне).

Губернатор Одеської області Олег Кіпер повідомив про повітряну тривогу в регіоні.

О 0.12 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний.

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O 0.21 Повітряні сили повдомили про ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку; декілька груп БпЛА з Миколаївщини на Одещину; ворожий БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний.

О 0.46 Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку; ворожий БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину.

О 1.19 Ударні БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину; ворожий БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву.

О 1.55 БпЛА на Вінниччині у північно-західному напрямку; БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину; ворожий БпЛА з Полтавщини на Сумщину; декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

О 2.48 БпЛА на Вінниччині курсом на північ; БпЛА з Вінниччини на Черкащину; декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Затока, Чорноморськ).

О 2.59 Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 3.14 Ударний БпЛА з Черкащини курсом на Київщину; Пуск КАБ в напрямку Харківщини.

О 3.23 Відбій загрози ударних БпЛА по областях. Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

О 3.43 Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

О 4.02 Відбій загрози.

О 5.15 Пуск КАБ на Запоріжжі.

О 5.53 Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження.