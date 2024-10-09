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Військові США надали Конгресу список зброї, про яку неодноразово просила Україна – CNN

Станіслав ПогоріловСереда, 9 жовтня 2024, 00:33
Військові США надали Конгресу список зброї, про яку неодноразово просила Україна – CNN
Ракета класу "повітря - земля" JASSM, фото: Getty Images

Головнокомандувач збройних сил США в Європі Крістофер Каволі склав список систем озброєнь, якими володіють США і які могли б допомогти Україні у протистоянні російській агресії.

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Дослівно: "У додатку до секретної доповіді про стратегію адміністрації Байдена щодо України, яка була передана Конгресу на початку минулого місяця, генерал Кріс Каволі окреслив перелік можливостей США, які могли б допомогти українській армії воювати ефективніше".

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Деталі: До переліку, як зазначають джерела CNN, увійшли ракети класу "повітря - земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), що відрізняється високою точністю, а дальність залежить від модифікації, і система зв'язку, відома як Link 16 - мережа обміну даними, що використовується США і НАТО, яка повинна забезпечити більш безперешкодний зв'язок між бойовими системами і є особливо корисною для командування і управління протиповітряною і протиракетною обороною.

Україна неодноразово просила надати їй обидва ці типи озброєнь, повідомило інше джерело CNN, знайоме з її запитами.

У списку Каволі не йдеться про те, чому США не надали системи, які, на його думку, могли б бути цінними. Але американські чиновники раніше висловлювали занепокоєння щодо потрапляння чутливих американських технологій до рук Росії, що, за словами одного з джерел, ймовірно, стосується системи Link 16.

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Ракети класу "повітря-поверхня", які випускаються з винищувачів, можуть не бути корисними для українців, якщо вони не досягнуть певного рівня переваги в повітрі, додало джерело.

"Майже через три роки війни українці все ще благають США надати більш сучасне озброєння і зняти обмеження на використання наданих Сполученими Штатами ракетних систем дальнього радіусу дії. А з огляду на те, що до президентських виборів у США залишилося менше місяця, майбутнє підтримки України з боку США залишається невизначеним, навіть незважаючи на те, що США заявляють, що працюють над тим, щоб Україна мала все необхідне для того, щоб протриматися принаймні до кінця 2025 року", - зазначає CNN.

зброяСШАУкраїнавійна
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